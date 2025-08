Com a ajuda do reconhecimento facial, polícia prende homem procurado em Ilha Grande

Com a ajuda do sistema de reconhecimento facial, a polícia prendeu um homem procurado em Ilha Grande, na Costa Verde do Rio de Janeiro . Apontado como envolvido em uma organização criminosa especializada em roubo de veículos, Gabriel Yuri Andrade de Oliveira, de 28 anos, se passava por morador na região. Contra ele havia três mandados de prisão.