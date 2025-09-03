Corpo de menina de 6 anos é encontrado com sinais de decomposição no morro do Urubu

A menina Evelyn, de 6 anos, foi encontrada morta no morro do Urubu, em Pilares, na zona norte do Rio. O corpo da criança estava com sinais de decomposição. A causa da morte ainda não foi determinada. A mãe da menina foi presa por policiais militares.

A Delegacia de Homicídios investiga as circunstâncias do caso. Em nota, a Polícia Civil informou que a mãe foi presa em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e indiciada por feminicídio — devido à relação de parentesco entre as duas.



