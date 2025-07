Corpo de motorista de aplicativo morto com tiro na cabeça é enterrado no Rio

Familiares e amigos enterraram o corpo do motorista de aplicativo Jefferson de Almeida no Cemitério do Caju, na região portuária do Rio, nesta sexta-feira (4). Ele foi baleado na cabeça quando passava perto do Complexo da Pedreira, na zona norte, na madrugada de quinta (3). A vítima, de 63 anos, estava com uma passageira, que também ficou ferida no braço e precisou de cirurgia.

Durante o ataque de criminosos, o carro de Jefferson foi abordado e alvo de disparos. Segundo a família, os bandidos roubaram o celular e a carteira da vítima e fizeram compras no cartão de crédito. Ele trabalhava como motorista de aplicativo para complementar a renda e deixa esposa e três filhos.



