Corpo de policial da Core morto na Cidade de Deus é enterrado na zona oeste do Rio

O corpo do policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) José Antônio Lourenço, de 38 anos, foi enterrado na tarde desta terça-feira (20) no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste do Rio .

Dezenas de agentes da coordenadoria chegaram em comboio ao sepultamento, e um helicóptero da Polícia Civil deu rasantes pelo ar para lançar pétalas de flores. A homenagem foi seguida por uma salva de tiros.

Lourenço foi baleado na manhã dessa segunda-feira (19) durante uma operação na Cidade de Deus. A ação tinha o objetivo de garantir a segurança e liberar a entrada de agentes do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), que tinham como alvo uma fábrica de gelo clandestina.

