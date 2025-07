Corpos encontrados em carro na Taquara tinham marcas de tiros e estavam com roupas camufladas

Os três corpos encontrados em um carro na Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (11), tinham marcas de tiros e estavam com roupas camufladas. Os investigadores suspeitam que os homens tivessem envolvimento com a milícia. Eles teriam sido capturados, torturados e executados após uma suposta tentativa de atacar rivais na comunidade do Bateau Mouche.