Corpos são encontrados na região do Juramento após confronto entre facções

Corpos foram encontrados na região do Juramento , na zona norte do Rio de Janeiro, após confronto entre facções. Os tiroteios deixaram ao menos dois mortos no quinto dia de conflitos.

A polícia investiga as mortes de Mateus de Paula Ferreira , 19 anos, durante a disputa entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro, e de Bruno dos Santos, 39 anos, vítima de bala perdida.