Crianças vendem doces em Copacabana para realizar sonho no Jiu-Jitsu

Dois pequenos lutadores de Jiu-Jitsu vendem balas na orla de Copacabana, na zona sul do Rio para competir um campeonato na Itália. Para isso, cada um precisa arrecadar R$ 20 mil. A competição acontece em maio e reúne competidores do mundo todo. Michele e Caio são moradores da comunidade do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, que fica no bairro.

O professor promove as vendas nas redes sociais, e o apoio chega tanto de moradores quanto de turistas, todos unidos no desejo de ver os jovens alcançarem os tatames internacionais.