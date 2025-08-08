Logo R7.com
Cidade Alerta RJ

Criminoso foragido da Justiça do Pará é preso no Rio de Janeiro por exploração sexual de menores

Severino Laecio de Paiva, de 57 anos, foi encontrado em uma comunidade dominada pela milícia, em Santa Cruz

Cidade Alerta RJ|Do R7

Severino Laecio de Paiva, de 57 anos, foragido da Justiça do Pará, acusado de exploração sexual de menores, foi preso na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava escondido em uma comunidade dominada pela milícia, em Santa Cruz. A captura ocorreu durante uma operação conjunta das polícias civis do Rio e do Pará. Segundo as investigações, ele promovia orgias com adolescentes numa pousada em Salinas, no Pará. Apesar de estar foragido, conseguiu renovar sua habilitação e trabalhava como motorista de aplicativo. A polícia destaca que a cooperação entre estados já resultou na prisão de outros três foragidos.

