Criminosos roubam pneus de carros de moradores em Duque de Caxias (RJ)

Criminosos roubaram pneus de carros de moradores em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Vanessa e Edmilson, que tiveram as rodas roubadas, desabafaram sobre o prejuízo. Sabrina, uma vítima de outro roubo em Pilares, na zona norte da cidade, contou que no mesmo dia registrou o boletim de ocorrência na delegacia, mas ainda não conseguiu arcar com os prejuízos, que totalizaram em R$ 3 mil.