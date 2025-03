Criminosos voltam a usar ônibus como barricadas no Engenho Novo

Ao menos dois ônibus foram sequestrados e usados como barricadas , na noite desta terça-feira (25), para bloquear o trânsito da avenida Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro .

Segundo a Polícia Militar, agentes atuam na retirada dos veículos, e o patrulhamento foi reforçado. Já o RioÔnibus (Sindicato das Empresas de Ônibus) afirmou que oito linhas tiveram itinerário alterado.

É o segundo ataque na região em menos de 12 horas. Mais cedo, criminosos renderam e atravessaram oito coletivos nas principais vias da localidade.

A ação seria uma represália à ocupação policial do morro São João. Desde o ano passado, a comunidade é alvo de disputa entre traficantes do Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro.

