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Cidade Alerta RJ

Duas pessoas morrem durante ventania em Santa Teresa, na região central do Rio

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros na noite desta quarta-feira (29)

Cidade Alerta RJ|Do R7

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Duas pessoas morreram na queda de um muro durante a ventania que atingiu Santa Teresa, na região central do Rio, nesta quarta-feira (29). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.


A condição climática provocada por uma frente fria causou transtornos na capital, na Baixada Fluminense e na região metropolitana do estado. Foram registradas rajadas de ventos de 90 km/h.

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