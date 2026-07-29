Duas pessoas morrem durante ventania em Santa Teresa, na região central do Rio
A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros na noite desta quarta-feira (29)
Duas pessoas morreram na queda de um muro durante a ventania que atingiu Santa Teresa, na região central do Rio, nesta quarta-feira (29). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.
A condição climática provocada por uma frente fria causou transtornos na capital, na Baixada Fluminense e na região metropolitana do estado. Foram registradas rajadas de ventos de 90 km/h.
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