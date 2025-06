Duzentos policiais militares realizam operação no Complexo de Israel contra tráfico de drogas

Aproximadamente 200 policiais militares realizaram uma operação no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro , no combate ao tráfico de drogas.

A fim de garantir a segurança, a Avenida Brasil foi fechada e 16 escolas, além de unidades de saúde, em comunidades como Cidade Alta e Parada de Lucas, interromperam suas atividades.

A operação visava combater o tráfico de drogas liderado por Álvaro Malacchia Santa Rosa, conhecido como "Peixão". Durante a ação, foram demolidos locais usados pelo crime organizado, e o lago do resort associado a "Peixão" foi aterrado.

