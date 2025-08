Em 2025, denúncias sobre linha chilena aumentam 140% no Rio de Janeiro

A polícia investiga a morte de Jorge Luiz da Silva Marciano , de 38 anos, que teve o pescoço cortado por uma linha chilena enquanto conduzia sua moto na Via Light. O acidente ocorreu entre os municípios de Nilópolis e Mesquita, na Baixada Fluminense. Dados do Disque Denúncia Linha Verde revelam que até julho de 2025 foram denunciados 716 casos envolvendo linha chilena e cerol. Um aumento de 140% se comparado ao mesmo período do ano passado.