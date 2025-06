Estelionatária e namorado que a torturou para devolver dinheiro da mãe são presos no Rio

Raquel Melo Pereira foi presa no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro , após desviar cerca de 15 mil reais da sogra. Ela tentou fugir para o Espírito Santo quando a polícia a deteve. Segundo a polícia, ao descobrir o crime contra a mãe, Daniel Abreu de Araújo raptou Raquel e a levou para uma comunidade em Duque de Caxias, com a ajuda de três traficantes. Raquel teria sido torturada, e Daniel exigiu dinheiro da família dela para liberá-la.

