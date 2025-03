Ex-namorada morta por PM havia obtido medida protetiva na Justiça do Rio

O sargento da Polícia Militar Waldir Jeferson Gomes vai responder por duplo homicídio qualificado e feminicídio. Ele assassinou a ex-companheira Jaqueline Araujo, de 47 anos, e o atual namorado dela, Adil Cruz Marques, de 46 anos. O crime aconteceu no último sábado (22) em Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense .

Durante o tempo em que Jaqueline e Waldir estiveram juntos, o policial já havia demonstrado um perfil violento. A mulher possuía um respaldo da Justiça com uma medida protetiva contra ele.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o PM agiu sem qualquer possibilidade de defesa para as vítimas . A investigação aponta que ele não aceitava o fim do relacionamento. Waldir se entregou na última segunda-feira (24). Segundo as investigações, o PM não aceitava o fim do relacionamento.

aqui!