Família cobra explicações no caso de jovem que entrou em coma após complicações no parto

A família cobra explicações no caso de uma jovem que entrou em coma após complicações no parto. Stefani Borges, de 17 anos, deu à luz no Hospital da Mãe, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Depois, ela foi transferida para o Hospital da Mulher, em São João de Meriti, onde permanece entubada e respirando com a ajuda de aparelhos. Ela sequer teve contato com o filho. A Fundação Saúde informou que está apurando o que houve no atendimento da paciente.