Família de brasileiro morto nos EUA enfrenta dificuldades para translado do corpo

A família do brasileiro assassinado na Geórgia , nos EUA, enfrenta dificuldades para arcar com as despesas do translado do corpo. Segundo os parentes, o processo é caro e pode custar até R$ 80 mil. Sem o apoio das autoridades, eles abriram uma “vaquinha” para tentar arrecadar a quantia.

Douglas Machado Coka, de 36 anos, foi encontrado morto, com marca de tiro, no quintal de uma casa próxima à cidade de Atlanta. O Itamaraty não se pronunciou sobre o caso até o momento.

Ele nasceu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense , e deixou o município há três anos para morar no exterior.

