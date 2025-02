Família procura homem desaparecido há mais de um mês na Baixada Fluminense

A família busca informações sobre Leandro Rodrigues Costa Maia, de 35 anos. No dia 6 de janeiro, o homem saiu de casa em Belford Roxo, na Baixada Fluminense , sem documentos ou telefone. Os familiares acreditam que ele possar estar desorientado devido aos lapsos de memória. No ano passado, Leandro passou por tratamento para dependência química. A DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) da Baixada Fluminense investiga o caso e apela ao público por informações.



