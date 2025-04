Foragido por agredir ex com arma de choque mantinha rotina de ameaças na internet

O homem procurado pela polícia após agredir a ex-namorada com uma arma de choque mantinha uma rotina de ameaças nas redes sociais. Em uma das publicações, Vitor Cavalcante Vieira, de 24 anos, escreveu: “Já, já você vai fazer silêncio pra sempre”.

No último dia 24, o homem atacou a ex enquanto ela dormia. A mãe da vítima também foi agredida. O caso aconteceu em Piedade, na zona oeste do Rio de Janeiro .

Agora, apesar de aliviada com o pedido de prisão, a jovem tenta superar os traumas deixados após as agressões.

