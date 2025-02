Golpistas se passam por funcionários da Receita Federal e roubam idosas no Rio

Duas idosas moradoras de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro , foram vítimas de golpistas que se faziam passar por funcionários da Receita Federal. Uma das vítimas recebeu uma ligação de um homem que alegou dívidas fiscais do filho, ameaçando de prisão caso a situação não fosse resolvida. Em seguida, uma mulher entrou no apartamento e levou cartões, relógios, documentos e um cofre.O caso foi registrado na delegacia do bairro.