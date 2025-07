Guerra do tráfico no Campinho, zona norte do Rio, tem seu dia mais violento

Um tiroteio no bairro do Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro , envolveu criminosos do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro e durou cerca de duas horas, na noite de segunda-feira (28). Este foi considerado o dia mais violento da disputa pelo controle do Campinho, que ocorre há meses.

Durante o conflito, Vitor Hugo Santos de Assis foi ferido de raspão no rosto e no braço e foi levado ao Hospital Souza Aguiar. Em meio ao caos, passageiros se jogaram no chão de um ônibus, e motoristas abandonaram seus veículos. Policiais estavam nas ruas tentando controlar a situação.

