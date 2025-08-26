Logo R7.com
Homem apontado como ex-segurança de Celsinho da Vintém é preso durante velório em Padre Miguel

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por roubo

Cidade Alerta RJ|Do R7

A Polícia Civil prendeu um homem apontado como ex-segurança de Celsinho da Vila Vintém, nessa segunda-feira (25), em Padre Miguel, na zona oeste do Rio.


Leonardo Martins de Lima, o “Baleado” foi surpreendido por agentes da delegacia de Bangu, a 34ª DP, durante um velório no Cemitério do Murundu. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por roubo.


De acordo com as investigações, Baleado possuía ligação com o tráfico de drogas e integrou a estrutura de segurança da quadrilha enquanto Celsinho estava solto. Apontado como um dos fundadores da ADA (Amigo dos Amigos), Celso da Vintém voltou a ser preso em maio deste ano.




