Homem assalta funcionárias e incendeia confecção no Méier

Um incêndio destruiu parte de uma confecção na rua Castro Alves, no Méier, na zona norte do Rio de Janeiro , por volta das 11 horas da manhã, nesta quinta-feira (5). Bombeiros de cinco quartéis controlaram as chamas.

Testemunhas disseram que um homem entrou, se passou por cliente e rendeu as funcionárias. Frustrado por não encontrar o dono, ele ateou fogo no local e fugiu com os celulares das vítimas. A Polícia Civil investiga o caso.

