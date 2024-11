Homem é agredido com coronhadas e chutes durante assalto em Duque de Caxias (RJ)

Milton Trajano foi agredido com coronhadas e chutes durante um assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Imagens da câmera de segurança flagraram o momento do crime. Um dos assaltantes atira duas vezes e os disparos passam de raspão. A vítima entregou a chave do carro e, em seguida, os criminosos foram embora. Milton havia comprado o carro há pouco mais de um ano e faltam mais de 30 prestações para quitar o automóvel.