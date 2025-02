Homem é preso por abusar sexualmente de duas crianças em São João de Meriti (RJ)

A polícia prendeu Edmar Gouldat da Silva por abusar sexualmente de duas meninas, uma de 10 anos e outra, de 9, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . A denúncia partiu de um amigo da família das vítimas. Inicialmente, Edmar negou os crimes, mas confessou em depoimento filmado.

Os investigadores descobriram que ele usava remédios para deixar as vítimas sonolentas. No celular do criminoso, foram encontrados contatos de várias menores de idade. O aparelho deve ser periciado.

O homem foi transferido para o sistema prisional. Se for condenado, pode pegar até 20 anos de detenção, por cada vítima.