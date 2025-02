Homem morto em estacionamento de shopping já tinha sido preso por envolvimento com a milícia

Anderson da Cunha Figueiredo , de 40 anos, morto a tiros no estacionamento de um shopping em Bangu, na zona oeste do Rio, já havia sido preso, em 2018, por vínculos com a milícia.

Após sair da prisão, Anderson teria migrado da milícia para a maior facção criminosa do estado, de acordo com testemunhas.

A Polícia Civil também apura se ele estaria envolvido na execução de um subtenente da Polícia Militar, em setembro do ano passado.