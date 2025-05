Homem preso pela morte da enteada cometeu o crime para se vingar da companheira, diz polícia

O homem preso pela morte da enteada de 4 anos cometeu o crime para se vingar da mãe da criança, segundo a polícia. O corpo da menina Marina Santos foi encontrado com marcas de golpes de faca na casa dos pais do padrasto da vítima no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo o delegado Paulo André, o homem confessou informalmente o crime. De acordo com a investigação, o homem teve um acesso de raiva ao saber que seria denunciado por agressão pela companheira.