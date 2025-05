Homem tem 60% do corpo queimado após ataque da companheira em Duque de Caxias

O estado de saúde de Gleison Guilherme é grave após ser queimado por sua companheira, Luciana Silva, em Duque de Caxias.

O ataque ocorreu enquanto Gleison dormia com a filha de 6 anos, que não se feriu.

Luciana confessou ter ateado fogo no parceiro e fugiu do local, sendo localizada pela polícia horas depois.

O pedido de prisão temporária de Luciana foi negado pelo juiz de plantão, resultando em sua liberação.

Gleison está internado no Hospital Federal do Andaraí com cerca de 60% do corpo queimado.