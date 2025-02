Hospital Cardoso Fontes vai reabrir emergência e CTI pediátrico após reformas

Em 1º de fevereiro, o Hospital Cardoso Fontes, na zona oeste do Rio de Janeiro , vai iniciar as obras para modernização. A Prefeitura do Rio, agora responsável pela gestão da unidade, prevê a reabertura da emergência e a reativação do CTI pediátrico a partir do dia 1º de março. A capacidade de atendimento será dobrada, com um aumento de 30% no número de profissionais. Além disso, o número de exames será triplicado.