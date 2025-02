Imagens da RECORD mostram ação de traficantes no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, no Rio Armados com fuzis e rádios transmissores, bandidos controlam bocas de fumo a menos de 2 km das praias de Copacabana e Ipanema

14/01/2025

