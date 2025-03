Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Benfica, zona norte do Rio

Um incêndio de grandes proporções atingiu um ferro-velho em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro , na noite desta segunda-feira (10). Mais de cinco quartéis do Corpo de Bombeiros já foram acionados. Ainda não há informações sobre feridos nem em relação às causas do acidente. Moradores da região relataram estar sem energia elétrica. O trânsito da região foi impactado.