Irmã baleada e sobrinho morto: PM alvo de ataque diz se sentir 'culpado' por não ter evitado o pior

O policial militar reformado alvo de um ataque criminoso no Parque Fluminense, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, fez um desabafo. Ao relembrar o momento em que reagiu, ele disse que não tinha muitas munições para poder se defender. Emocionado, o agente disse se sentir culpado por não ter conseguido evitar o pior. O tiroteio deixou a irmã dele gravemente ferida e matou o sobrinho de 4 anos.

Segundo a vítima, a tentativa de execução ocorreu pelo simples fato de ele ser policial. Para o PM, os bandidos querem tirar a vida de agentes para conseguir colocar em prática o plano de aumentar o território na região.

Nesta sexta (1º), a PM apreendeu seis fuzis durante uma ação para buscar envolvidos no ataque. Um suspeito de participação no crime foi preso ao dar entrada baleado no hospital.