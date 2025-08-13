Logo R7.com
Jovem de 19 anos morre baleado no morro do Fubá, zona norte do Rio de Janeiro

A área é alvo de uma intensa disputa territorial entre o CV (Comando Vermelho) e o TCP (Terceiro Comando Puro)

Cidade Alerta RJ|Do R7

Um jovem de 19 anos morreu após ter sido baleado no morro do Fubá, no Campinho, zona norte do Rio de Janeiro. Diego Marcelino foi atingido em casa nesta quarta-feira (13).


O corpo da vítima foi removido sem a realização da perícia em razão dos conflitos na região. A área é alvo de um intensa disputa territorial entre o CV (Comando Vermelho) e o TCP (Terceiro Comando Puro). O policiamento foi reforçado na região.

