Jovem de 19 anos morre baleado no morro do Fubá, zona norte do Rio de Janeiro

Um jovem de 19 anos morreu após ter sido baleado no morro do Fubá, no Campinho, zona norte do Rio de Janeiro. Diego Marcelino foi atingido em casa nesta quarta-feira (13).

O corpo da vítima foi removido sem a realização da perícia em razão dos conflitos na região. A área é alvo de um intensa disputa territorial entre o CV (Comando Vermelho) e o TCP (Terceiro Comando Puro). O policiamento foi reforçado na região.



