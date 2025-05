Jovem desaparece ao sair da casa do avô no Recreio para ir ao colégio

Ana Laura Fonseca, de 16 anos, desapareceu após deixar a casa do avô, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro . A jovem deveria ir para o Colégio Estadual Vicente Januzi, na Barra da Tijuca, mas não apareceu na escola, segundo a direção.

Desesperada, a família busca informações sobre seu paradeiro. "Se alguém souber de algo, por favor, nos contate", apelou um familiar.

O caso foi registrado na delegacia, e a família pede ajuda para acessar imagens de câmeras de segurança na tentativa de encontrar pistas.

