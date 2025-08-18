Logo R7.com
Cidade Alerta RJ

Jovem é torturada e morta em baile funk após se recusar a sair com traficante no Rio

Sther Barroso, de 22 anos, foi deixada sem vida na porta de casa. Exames no IML confirmaram que ela também foi vítima de abuso sexual

Cidade Alerta RJ|Do R7

A polícia investiga a morte de Sther Barroso, de 22 anos, no Rio de Janeiro. A jovem foi deixada sem vida na porta de casa após se torturada em um baile funk na comunidade da Coreia, em Senador Camará, na zona oeste. Segundo a família, a vítima foi brutalmente atacada ao se recusar a sair com um traficante.


O criminoso Bruno da Silva Loureiro, conhecido como "Coronel", com quem a jovem teve um relacionamento no passado, estava no evento. Segundo moradores, o bandido exigiu que a moça acompanhasse ele.


O corpo de Sther tinha marcas de agressão e o rosto estava desfigurada. Exames no IML (Instituto Médico Legal) confirmaram que ela também foi vítima de abuso sexual.


Coronel é apontado como chefe do tráfico na comunidade do Muquiço. Ele tem passagens na polícia por tráfico, roubo, homicídio, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.


