Jovem é torturada e morta em baile funk após se recusar a sair com traficante no Rio

A polícia investiga a morte de Sther Barroso, de 22 anos, no Rio de Janeiro. A jovem foi deixada sem vida na porta de casa após se torturada em um baile funk na comunidade da Coreia, em Senador Camará, na zona oeste. Segundo a família, a vítima foi brutalmente atacada ao se recusar a sair com um traficante.

O criminoso Bruno da Silva Loureiro, conhecido como "Coronel", com quem a jovem teve um relacionamento no passado, estava no evento. Segundo moradores, o bandido exigiu que a moça acompanhasse ele.

O corpo de Sther tinha marcas de agressão e o rosto estava desfigurada. Exames no IML (Instituto Médico Legal) confirmaram que ela também foi vítima de abuso sexual.

Coronel é apontado como chefe do tráfico na comunidade do Muquiço. Ele tem passagens na polícia por tráfico, roubo, homicídio, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.