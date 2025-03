Juíza e policial da Core assassinado estavam casados há pouco mais de um ano

A juíza Tula Mello e o policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) estavam casados desde fevereiro do ano passado. João Pedro Marquini Santana, de 38 anos, foi morto por criminosos na serra da Grota Funda, na zona oeste do Rio , na noite de domingo (30).

Ele a mulher passavam pela região em carros separados. A mulher se deparou com um carro atravessado na pista, deu ré e saiu do local. O agente vinha logo atrás, reagiu e acabou atingido por tiros no tórax, no braço e na perna.

O corpo foi liberado pelo IML (Instituto Médico-legal) na tarde desta segunda-feira (31) e vai ser enterrado no fim da manhã desta terça (1º), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

Segundo as investigações, os criminosos são da comunidade do César Maia, em Vargem Pequena. Uma das hipóteses é de que os bandidos trocaram tiros com rivais momentos antes e teriam abordado o casal para mudar de veículo.