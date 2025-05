Justiça mantém prisão de homem acusado de roubar 22 quilos de carne em supermercado na zona sul

A justiça manteve a prisão de Arão Rogério de Souza, acusado de roubar 22 quilos de carne em um supermercado em Copacabana.

O crime foi registrado por câmeras de segurança que mostram Souza usando uma touca e se passando por representante comercial.

Após resistência à prisão, ele foi detido pela polícia e autuado em flagrante.

Arão possui mais de 12 passagens criminais, com quatro prisões em flagrante anteriores.

Em todas foi liberado na audiência de custódia, o que suscita debate sobre habitualidade criminal e a segurança pública.