Manifestação pede justiça pela morte de advogada atropelada por ex-jogador do Botafogo no Rio

Parentes e amigos da advogada Ariane Carvalho realizaram uma manifestação pacífica na estrada dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro . Ela morreu depois de ser atropelada pelo ex-jogador de futebol do Botafogo Luan Plácido, que dirigia o veículo. O acidente ocorreu após Ariane deixar o filho na escola. Duas das vítimas do atropelamento receberam alta e participaram do protesto, enquanto Raiane Souza de Oliveira permanece internada, em estado crítico, no Hospital Municipal Miguel Couto.

Após o acidente, Luan Plácido protagonizou uma série de comportamentos agressivos, incluindo xingar policiais e tentar pegar o fuzil de um agente. O laudo do Instituto Médico Legal apontou alterações psicomotoras significativas. Em sua defesa, Luan alega que estava a caminho do treino e que não estava sob a influência de álcool ou drogas, mas sim em um quadro de surto psiquiátrico. A defesa manifestou pesar e solidariedade às vítimas.

