MC Estudante registra ocorrência após ser denunciado pela ex por ameaça, agressão e estupro

Após ser denunciado pela ex-namorada , Carlos Cardoso Faria, o MC Estudante, também procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência contra ela por lesão corporal, ameaça, calúnia e danos. O delegado Alan Luxardo afirma que a polícia vai apurar as versões dos dois.

Maria Eduarda Paim esteve na Deam (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher) de Jacarepaguá. Ela relatou ter sofrido ameaças, agressões e estupro durante os dois anos de relacionamento.

Em um vídeo, o MC aparece com uma faca na mão enquanto manda a mulher bloquear um contato nas redes sociais. Ela também mostrou fotos com hematomas e lesões no corpo.

Logo em seguida, MC Estudante se manifestou nas redes sociais para se defender das acusações e também apresentou um vídeo em que aparece sendo agredido pela ex.

Segundo Maria Eduarda, após o caso vir à tona, mais mulheres relataram violências praticadas pelo músico. Outra ex-namorada de MC Estudante também esteve na Deam nesta tarde. Beatriz Maia disse ter sido vítima de violência física, psicológica e sexual.

