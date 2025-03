Miliciano é preso por suspeita de torturar e matar traficante em Caxias

Um miliciano que estava em prisão domiciliar foi preso por agentes da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) em Duque de Caxias . Vinicius Esteves de Magalhães é apontado pela polícia como o principal suspeito pela morte do traficante Ricardo Alvarenga da Silva, em março do ano passado.

Segundo as investigações, o crime foi motivado pela disputa de territórios no município. Ricardo foi torturado enquanto era filmado, e as cenas foram publicadas nas redes sociais.