Milicianos presos durante churrasco em Caxias eram aliados ao TCP

Os nove homens presos em um churrasco no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, são integrantes de uma narcomilícia, segundo a Polícia Civil. As investigações apontam que o grupo atuava em conjunto com traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro) na extorsão de comerciantes e até em homicídios.

Com o bando, os agentes apreenderam sete pistolas e uma espingarda, além de material bélico.

