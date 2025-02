Ministra da Saúde reabre leitos e anuncia retomada da emergência do Hospital Federal de Bonsucesso As medidas fazem parte do plano de reestruturação dos hospitais federais no Rio. O Ministério da Saúde vai investir mais de 200 milhões na unidade

