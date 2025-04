Moradores de Petrópolis retomam normalidade após estragos causados pelas fortes chuvas

Moradores de Petrópolis foram surpreendidos por um temporal que afetou a cidade. Equipes realizaram mutirões para remover lixo e lama das ruas. No alto da serra, uma retroescavadeira foi usada para a limpeza. Com as ruas limpas, comerciantes abriram normalmente, e o transporte público voltou a operar regularmente.

Após o estado de emergência, a cidade passou para observação. Em 24 horas, choveu 50% mais que a média de abril. A defesa civil recebeu 162 chamados relacionados a alagamentos e deslizamentos, mas não houve registro de vítimas.

aqui!