Moradores do morro do Juramento pedem paz após oito dias de guerra entre facções criminosas Traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro seguem lutando pelo território

Cidade Alerta RJ|Do R7 01/07/2025 - 09h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share