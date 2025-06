Moradores ficam em meio a fogo cruzado no morro do Juramento; pedestre é baleado

Moradores ficaram em meio a um intenso tiroteio entre traficantes rivais na noite desta quinta-feira (26) na região do morro do Juramento, na zona norte do Rio . Durante o confronto, um pedestre foi baleado ao passar pelo local. O flagrante da RECORD registrou o momento em que a vítima, atingida na perna, corre pela avenida Pastor Martin Luther King Jr ao ouvir os disparos. O homem, que estava com uma mochila nas costas, se abrigou em uma padaria e acabou socorrido por populares em um carro.

Desde o ano passado, o conjunto de favelas tem sido alvo de disputa entre bandidos do TCP (Terceiro Comando Puro) e do Comando Vermelho. De acordo com informações da RECORD, este é o sexto dia seguido de confrontos na localidade.

