Morro dos Macacos enfrenta quatro dias de tiroteios após morte de traficante

Durante quatro dias, traficantes do Morro São João e do Morro dos Macacos se enfrentaram em um intenso tiroteio. O conflito gerou uma operação policial na zona norte do Rio. Forças civis e militares prenderam três suspeitos e apreenderam munições.

O conflito começou após a morte de Douglas de Brito Lima, conhecido como DDB, no Morro dos Macacos. As trocas de tiros envolvendo até reforços do Complexo de Israel e da Serrinha resultaram em feridos, fechamento de escolas e interrupção dos serviços de internet e luz na região.



