Motociclista desaparece em área controlada por milícia em Santa Cruz

Cristiano Neto do Nascimento, um barbeiro e motociclista de 37 anos, desapareceu em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro , após aceitar uma corrida com destino à Avenida João 23. Em sua última comunicação, ele enviou uma localização para sua esposa.

A avenida é conhecida por ser uma área controlada por milícias, especificamente lideradas por Gilson Ingrácio de Souza Jr., conhecido como Juninho Varão. A barbearia de Cristiano permanece fechada, e cartazes pedem informações sobre seu paradeiro.

O caso está sob investigação da delegacia local e da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. A família, que perdeu as esperanças de encontrá-lo vivo, apenas deseja compreender o que ocorreu e dar um desfecho digno à situação.

