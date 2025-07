Motorista confessa atropelamento que matou jovem de 19 anos em Itaguaí (RJ)

A polícia identificou o suspeito do atropelamento que matou o jovem Mizael Cruz Rodrigues , de 19 anos, na rodovia Rio-Santos, em junho deste ano. O dono do carro identificado confessou que se envolveu no acidente e também admitiu não ter acionado equipes de resgate.

Ele contou que foi desviar de uma frenagem brusca de um veículo que estava na frente e, nesse momento, acabou invadindo o acostamento onde estava o Mizael, a sogra e a namorada do jovem.

O homem disse ainda que só soube do desfecho do acidente quando a polícia esteve na casa dele. Sobre não ter prestado socorro, ele alegou que não percebeu que teria atropelado pessoas e que até mesmo pudesse ser uma armadilha para um possível assalto.

aqui!