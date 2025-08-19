Motorista embriagado preso após matar dois idosos na Tijuca é indiciado por homicídio doloso

A polícia obteve novas imagens de um acidente na Tijuca , zona norte do Rio de Janeiro , que resultou na morte de José Teixeira, de 68 anos, e Katia Teixeira, de 62 anos. O motorista Alexander Campista, de 31 anos, foi preso em flagrante após tentar fugir e foi indiciado por homicídio doloso. Ele estava embriagado, conforme comprovado pelo teste de alcoolemia. Patrícia Siqueira, ex-nora do casal, sobreviveu e está internada. O casal levava Patrícia ao hospital para cirurgia no momento do acidente. Os copos das vítimas foram cremados no cemitério do Caju. Outras imagens capturaram Alexander dirigindo em alta velocidade antes de colidir com o carro do casal.



