Mulher é presa após matar amante do marido em Duque de Caxias

Andresa dos Santos foi presa sob a acusação de homicídio qualificado, após a morte de Jéssica dos Santos Moreira, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . O crime aconteceu após uma briga entre as duas, motivada por um relacionamento amoroso com Jorge Irã Nola Dias.

Jorge, que levou Andresa ao local, está foragido. Ele foi identificado nas imagens de segurança e um mandado de prisão foi emitido.

